Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bien parti pour régler un énorme chantier ?

Publié le 19 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid pousserait toujours pour obtenir David Alaba, une prolongation de Sergio Ramos ne remettrait pas en cause la venue de l’Autrichien. Et Zinedine Zidane se prévoit donc une charnière centrale XXL pour l'année prochaine...

Le Real Madrid est sur tous les fronts, mais s’occupe surtout de sa défense. En ce moment, le cas de Sergio Ramos fait débat au sein de la Maison Blanche . Si le PSG, toujours en quête d’un défenseur central après le départ de Thiago Silva, était sur les rangs, les dernières tendances iraient plutôt vers une prolongation de deux ans du capitaine du Real Madrid. Dans le même temps, le Real est à la lutte avec le PSG pour un autre joueur : David Alaba. Mais alors que les deux défenseurs centraux seraient sur le marché, la venue de l’un ne remettrait pas en cause la venue de l’autre, du moins pour le Real Madrid.

Sergio Ramos et David Alaba n’auraient pas leurs destins liés !