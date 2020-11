Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point d'Ancelotti pour Isco !

Publié le 19 novembre 2020 à 22h30 par D.M.

Entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti a mis fin aux rumeurs sur une possible arrivée d’Isco lors du prochain mercato hivernal.

Arrivé en 2013 au Real Madrid, Isco ne serait plus en odeur de sainteté au sein de la Casa Blanca . Le milieu de terrain de 28 ans ne fait plus partie des premiers choix de Zinédine Zidane et son départ serait programmé. El Confidencial indiquait que l’entraîneur du Real Madrid aurait donné son accord pour placer Isco sur la liste des transferts en janvier prochain. Ces derniers jours, la piste Everton a été évoquée par de nombreux médias espagnols. Et ce jeudi, le club anglais a tenu à mettre les choses au clair.

Ancelotti exclut une arrivée d’Isco cet hiver