Mercato - Real Madrid : Zidane aurait prévu un plan bien pensé pour Isco !

Publié le 3 novembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Annoncé du côté d’Everton, Isco pourrait rejoindre les Toffees dès cet hiver. C’est du moins ce que les dirigeants du Real Madrid auraient réclamé, un départ en prêt. La presse britannique fait un point sur la situation de l’Espagnol.

Au Real Madrid, Isco Alarcon a vu son statut radicalement changer ces dernières saisons. Actuellement, il ne dispose plus que d’un rôle de joker de luxe et sa situation ne devrait pas être amenée à changer. De quoi permettre à certains médias d’évoquer son départ de la Casa Blanca . Et à l’instar de James Rodriguez, des retrouvailles avec Carlo Ancelotti à Everton seraient possibles. Interrogé sur la question en conférence de presse, le coach des Toffees bottait en touche dernièrement. « Isco est un joueur et une personne fantastique. Nous sommes tous d'accord, mais à l'heure actuelle, honnêtement, je ne suis pas centré sur lui ». Mais lors du mercato estival, Everton pourrait bien compter dans ses rangs le milieu de terrain merengue.

Du beau monde pour Isco, mais son départ en prêt en janvier pour Everton se précise