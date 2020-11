Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé auraient fait une énorme demande à Leonardo !

Publié le 20 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 20 novembre 2020 à 8h18

Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé sont au cœur de toutes les discussions au Paris Saint-Germain. Mais au delà même de l'aspect économique, les deux stars attendent des garanties sur le recrutement du PSG.

Leonardo le sait, il serait attendu au tournant sur les deux dossiers majeurs qui l'attendent, à savoir la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar qui prennent fin en juin 2022. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait ainsi le directeur sportif du PSG ces derniers jours. Les discussions sont donc lancées, mais pour le moment, aucune offre n'a été transmise, ni à Neymar comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, ni à Kylian Mbappé. Il faut dire que dans le contexte actuel, la situation économique rend très délicate la gestion économique de ces deux dossiers.

Neymar et Mbappé veulent des garanties sur le mercato