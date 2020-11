Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Ces derniers jours, en Espagne, on expliquait que le PSG pourrait se tourner vers Joao Felix pour pallier un départ de Kylian Mbappé. Toutefois, du côté de l’Atlético de Madrid, la porte semble fermée à double tour.

En coulisse, Leonardo cherche à obtenir la prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, le génie français ne semble pas forcément voir son avenir au PSG, visant plutôt un départ vers le Real Madrid et ce dès l’été 2021. Le club de la capitale pourrait donc connaitre une énorme perte et il faudra alors se pencher sur la succession du champion du monde. Une question que Leonardo étudierait d’ores et déjà. Pour cela, le PSG pourrait notamment aller piocher du côté de l’Atlético de Madrid. En effet, selon les dernières informations de la presse espagnoles, Joao Felix serait l’une des pistes pour oublier Mbappé.

« Il peut être important pour l’avenir de l’Atlético de Madrid »