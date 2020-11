Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann voit une porte s’ouvrir pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Si l’Atlético de Madrid a vu Antoine Griezmann rejoindre le FC Barcelone en 2019, du côté des Colchoneros, la porte n’est clairement pas fermée pour le retour du champion du monde.

Ce samedi, le FC Barcelone se déplace à Madrid pour affronter l’Atlético. Une rencontre qui sera particulière pour Antoine Griezmann à bien des étages. Alors que le Français pourrait profiter de ce choc pour enfin briller avec les Blaugrana, il va surtout retrouver son ancienne équipe. En effet, c’est sous le maillot des Colchoneros qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. D’ailleurs, du côté de l’Atlético, on n’a pas oublié Griezmann. A l’occasion d’un entretien accordé à El Larguero , Enrique Cerezo, président madrilène, a laissé la porte ouverte à un retour de son ancien protégé.

« La vie réserve beaucoup de surprises »