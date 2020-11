Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria largué pour ce coup à 0€ ?

Publié le 19 novembre 2020 à 16h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Napoli et suivi par l’Olympique de Marseille, Nikola Maksimovic pourrait rester en Serie A.

Il pourrait bien être le prochain joli coup de Pablo Longoria. Fin connaisseur de la Serie A, le head of football de l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nikola Maksimovic. Performant la saison dernière, le Serbe est désormais barré par la paitre formée par Kalidou Koulibaly et Kostas Manolas et semble donc décidé à quitter le Napoli. Son contrat se termine en juin prochain et il ne souhaiterait donc pas prolonger. Une occasion en or pour l’OM, qui devra pourtant faire face à un adversaire de taille.

L’Inter favori pour Maksimovic