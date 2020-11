Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande opération Haaland est compromise !

Publié le 20 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Perçu comme étant le successeur de Karim Benzema au Real Madrid, Erling Braut Haaland serait susceptible de rester un bon moment au Borussia Dortmund afin de remporter des trophées selon son père.

Avec Kylian Mbappé et Ansu Fati entre autres, Erling Braut Haaland fait partie de la génération dorée qui risque d’illuminer la prochaine décennie du football européen. À 20 ans, l’international norvégien est déjà annoncé au sein des plus grandes formations d’Europe à l’instar de Manchester United et du Real Madrid où il serait attendu pour remplacer Karim Benzema dont le contrat expirera en juin 2022. Et selon son père Alf-Inge Haaland, le buteur du Borussia Dortmund est tout sauf pressé de plier bagage.

« Il aimerait gagner quelques trophées avec Dortmund »