Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur une arrivée d’Olivier Giroud

Publié le 20 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Annoncé sur le départ de Chelsea, Olivier Giroud aurait notamment éveillé l’intérêt de l’OM. Toutefois, pour l’international français, rejoindre la Canebière ne serait clairement pas la meilleure option.

En cruel manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud doit changer sa situation s’il veut garder toutes ses chances de disputer l’Euro avec l’équipe de France l’été prochain. L’international tricolore l’aurait d’ailleurs bien. Selon les dernières informations de Téléfoot , le joueur de Frank Lampard aurait fait le choix de quitter les Blues en janvier afin de se relancer. Et certaines équipes seraient déjà à l’affût à l’instar notamment de l’OM. Sur la Canebière, André Villas-Boas semble toujours avoir besoin d’un attaquant pour seconder Dario Benedetto. Olivier Giroud pourrait donc être une grosse opportunité à saisir pour les Phocéens, mais cela ne serait pas le cas pour le champion du monde.

« Vaut mieux jouer 1 match sur 3 à Chelsea que 3 sur 3 à l’OM »