Mercato - PSG : Pini Zahavi ne fera pas de cadeau dans ce gros dossier !

Publié le 20 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors que son contrat avec le Bayern Munich arrivera bientôt à expiration, David Alaba devrait être vendu au plus offrant par son agent, Pini Zahavi.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG aurait des vues sur David Alaba, le défenseur international autrichien du Bayern Munich. Thiago Silva ayant quitté le club de la capitale au terme de son contrat en août dernier, Leonardo a activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur du jeu, et Alaba fait partie des dossiers qui reviennent le plus régulièrement dans l’actualité du PSG. En effet, il présente l’avantage d’être en fin de contrat avec le Bayern Munich, et pourrait donc débarquer libre au Parc des Princes à l’été 2021. Mais pour obtenir Alaba, le PSG devra néanmoins passer à la caisse…

De gros chiffres réclamés par le clan Alaba

En effet, comme l’a annoncé le média allemand Kicker jeudi, Pini Zahavi entend bien faire faire jouer la concurrence XXL qui règne autour de David Alaba (PSG, Real Madrid, Chelsea) pour faire obtenir le meilleur contrat à son client. Ainsi, l’agent réclamerait une prime à la signature de 20M€ pour David Alaba, ainsi qu’un salaire annuel également à hauteur de 20M€. Le PSG est donc prévenu…