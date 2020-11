Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Alaba réclamerait une petite fortune !

Publié le 19 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid comme du PSG depuis plusieurs semaines, David Alaba devrait rejoindre le club le plus offrant. Et son agent Pini Zahavi y travaille...

Les bons comptes font les bons amis. Alors que David Alaba arrive à échéance de son contrat en juin prochain, le défenseur du Bayern Munich pourrait donc s’engager où il le souhaite à partir de janvier. S’il a récemment annoncé vouloir rejoindre le Real Madrid en priorité, d’autres sources annoncent l'international Autrichien plus proche du PSG. Si Manchester City, la Juventus ou Barcelone sont aussi sur les rangs, une chose est sûre, David Alaba ne quittera pas le Bayern pour rien.

David Alaba sera vendu au plus offrant !