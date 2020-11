Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Doha ouvrait la porte à un départ de Neymar !

Publié le 20 novembre 2020 à 10h15 par La rédaction

En pourparlers pour une prolongation de contrat, Neymar est désormais heureux au PSG, et verrait bien son avenir dans la capitale parisienne, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an, alors qu'il était annoncé de retour au FC Barcelone. Des rumeurs qui n'auraient pas plu à Doha, qui aurait ouvert la porte à un départ du Brésilien.

Trois ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar semble enfin s'épanouir en France et au PSG. Annoncé avec insistance proche d'un retour en Catalogne au cours des dernières saisons, l'avenir de Neymar semble désormais s'écrire au PSG. En fin de contrat en 2022, Leonardo a récemment affirmé des discussions avec la star brésilienne : « On commence à parler. L'idée de renouveler existe. On démarre. Le moment est arrivé d'avoir les idées plus claires ». Toutefois, alors que le PSG n'a fait aucune offre pour le moment selon nos informations exclusives, Neymar aurait pu quitter le PSG ces derniers mois, alors que Doha aurait très mal accepté le nouveau feuilleton Neymar l'annonçant proche d'un retour au FC Barcelone...

Une vente de Neymar envisagée lors de l'été 2019 ?