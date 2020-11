Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane afficherait une préférence pour la succession de Ramos !

Publié le 20 novembre 2020 à 7h30 par D.M.

Le Real Madrid préparerait la succession de Sergio Ramos et plusieurs pistes auraient été activées. De son côté, Zinédine Zidane apprécierait fortement les profils de Jules Koundé et de Dayot Upamecano.

L’avenir de Sergio Ramos est sur toutes les lèvres au Real Madrid. Agé de 34 ans, le défenseur central voit son contrat se terminer à la fin de la saison et peine à trouver un terrain d’entente avec ses dirigeants pour allonger son bail. Une situation incertaine qui pousse les responsables du Real Madrid à se pencher sur la question de sa succession. Ok Diario indiquait que les responsables de la Casa Blanca ciblait Pau Torres (Villarreal), qui dispose d’une clause libératoire fixée à 50M€. Un profil qui plait, mais qui n’aurait pas la préférence de Zinédine Zidane.

Zidane apprécierait Upamecano et Koundé