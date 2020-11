Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel justifie ce recrutement de l'ASSE !

Publié le 20 novembre 2020 à 7h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel a réagi au transfert définitif d’Yvan Neyou. Le milieu de terrain est désormais lié à l'ASSE jusqu'en 2024.

L’ASSE a annoncé ce mercredi le transfert définitif d’Yvan Neyou. Arrivé en prêt cet été en provenance du Sporting Braga, le milieu de terrain a réussi à convaincre ses dirigeants de lever l’option d’achat présente dans son contrat. Désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2024, Yvan Neyou a affiché sa joie en conférence de presse. « C’était mon objectif à long terme mais je ne pensais pas que le club prendrait cette décision aussi vite. Dans ma tête, c’était quelque chose qui se réglerait en fin de saison si jamais je donnais satisfaction. Je suis très heureux et je remercie le club pour la confiance qu'il m'accorde. J’ai toujours la même envie et la même détermination. Le fait de ne plus être un joueur prêté me permet de travailler plus sereinement mais ce n'est pas une revanche sur mon passé. Je fais ma vie, j’avance. Peut-être qu’à une époque je n’étais pas prêt pour aller plus haut. Dieu merci, aujourd’hui j’ai saisi ma chance » a-t-il déclaré.

« C’est un joueur qui a une humilité bien placée »