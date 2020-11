Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel en rajoute une couche sur son transfert !

Publié le 20 novembre 2020 à 1h30 par T.M.

Ce mercredi, l’ASSE a levé l’option d’achat d’Yvan Neyou, qui était initialement prêté par Braga. Un soulagement pour le principal intéressé, qui a de nouveau exprimé sa joie après son transfert définitif.

A 23 ans, Yvan Neyou s’est rapidement imposé comme un joueur important pour Claude Puel à l’ASSE. Et entre les deux, la belle histoire ne s’arrêtera pas à l’issue de la saison. Initialement prêté par Braga, le milieu de terrain est désormais un joueur à part entière des Verts. En effet, ce mercredi, l’option d’achat dans le prêt de Neyou a été levée. « Je suis très fier de m’inscrire dans la durée avec l’AS Saint-Étienne et mes proches, qui ont toujours cru en moi, le sont aussi. La confiance du coach, du staff et des dirigeants m’encourage à donner encore plus pour le club et m’apporte de la sérénité », a lâché le Stéphanois après la signature de son contrat.

« Dans ma tête, c’était quelque chose qui se réglerait en fin de saison… »