Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel s'enflamme après son transfert à l'ASSE !

Publié le 19 novembre 2020 à 1h45 par D.M.

L’ASSE a annoncé mercredi qu’elle avait levé l’option d’achat présente dans le contrat d’Yvan Neyou. Après cet accord, le joueur n’a pas caché sa fierté.

Prêté avec option d'achat par le Sporting Braga, Yvan Neyou n’a eu besoin que de quelques mois pour convaincre ses dirigeants et son entraîneur, Claude Puel. Auteur de bonnes prestations sous le maillot de l’ASSE, le milieu de terrain a été définitivement transféré au sein du club stéphanois. Ce mercredi, la formation de Saint-Etienne a annoncé qu’elle avait levé l’option d’achat présente dans le contrat d’Yvan Neyou. Désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2024, le joueur camerounais avait du mal à cacher sa joie.

« Saint-Étienne m’a offert l’opportunité de relancer ma carrière, je fais tout pour ne pas la gâcher »