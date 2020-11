Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger pour ce crack ciblé par Leonardo ?

Publié le 19 novembre 2020 à 0h45 par T.M.

Toujours à la recherche des futurs talents, Leonardo serait notamment tombé sous le charme de Dominik Szoboszlai, comme d’autres cadors européens. Une concurrence qui pourrait ainsi bien compliquer les plans du PSG pour le joueur de Salzbourg.

A 20 ans, Dominik Szoboszlai réalise un énorme début de saison, que ce soit avec Salzbourg, mais aussi avec la Hongrie. Des performances qui ne passent clairement pas inaperçues à travers l’Europe. En effet, les plus grands cadors du Vieux Continent seraient à l’affût pour récupérer la dernière pépite du football européen. Le Real Madrid, Leipzig, le Milan AC ou encore Arsenal étaient annoncés sur les rangs pour Szoboszlai. Une lutte à laquelle le PSG aurait décidé de se mêler selon les dernières informations de France Football . Toutefois, dans cette course pour le crack hongrois, les Gunners pourraient bien tout faire pour rafler la mise.

Arsenal est très intéressé !