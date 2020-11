Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour cet hiver !

Publié le 18 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Nouveau crack du football européen, Dominik Szoboszlai suscite l'intérêt de nombreux clubs dont le PSG et le Real Madrid. Et son agent reconnaît que le jeune hongrois quittera prochainement le RB Salzbourg.

Eblouissant dans l'entrejeu du Red Bull Salzbourg, Dominik Szoboszlai ne devrait pas s'éterniser au sein du Championnat autrichien comme l'a récemment expliqué son entraîneur Jesse Marsch : « Un gars comme Dominik, je veux qu'il montre à tout le monde à quel point il est fort. Il a un grand avenir, une grande mentalité, il est très talentueux... Je serais surpris qu'il finisse par rester cet hiver . » Annoncé proche de l'autre club de la galaxie Red Bull, Leipzig, l'international hongrois est également suivi par de grands clubs européens comme le Real Madrid et le PSG. Et son agent confirme la tendance.

«Dominik est de plus en plus proche de partir du championnat autrichien»