Mercato - OM : Bouna Sarr rend hommage à Villas-Boas après son transfert

Publié le 18 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Aujourd’hui au Bayern Munich, Bouna Sarr n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien entraîneur à l’OM, André Villas-Boas.

Le dernier jour du mercato estival a été riche en surprises du côté de Marseille. L’OM est parvenu à attirer Michaël Cuisance, mais s’est également séparé de Maxime Lopez, parti à Sassuolo, et de Bouna Sarr. Le latéral droit, arrivé sur la Canebière en 2015, a rejoint le Bayern Munich. André Villas-Boas avait d'ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux où il rendait hommage à Lopez, mais aussi à Sarr : « À Bouna Sarr et Maxime Lopez merci pour tous que vous avez fait pour nous. Vous allez nous manquer. Vous étiez toujours là pour moi et je vous souhaite bon courage avec beaucoup de réussite dans vos nouveaux clubs. On regardera vos matches et on vibrera avec vos victoires (…) À Munich arrive une personne extraordinaire, un caractère fort et humain, l'âme de notre vestiaire. Un ami ! ».

« Je suis au Bayern Munich aussi grâce à tout ce qu’il m’a apporté »