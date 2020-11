Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine parti, Bouna Sarr ouvre la porte à un retour !

Publié le 18 novembre 2020 à 22h15 par D.M.

Transféré au Bayern Munich lors du dernier mercato estival, Bouna Sarr a ouvert la porte à un retour à l’OM.

Son départ au Bayern Munich a fait beaucoup parler et a surpris énormément d’observateurs. Arrivé à l’OM en 2015, Bouna Sarr a décidé de quitter la France et de rejoindre l’Allemagne afin de s’engager avec le vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Bayern Munich. Recruté contre un chèque de 8M€, le latéral droit parvient peu à peu à s’installer au sein de l’effectif de Hans-Dieter Flick et reste sur trois titularisations consécutives en Bundesliga. Mais malgré son départ au Bayern Munich, Bouna Sarr n’oublie pas l'OM.

« Un retour à l’OM ? Bien sûr, pourquoi pas »