Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger pour cet international espagnol !

Publié le 19 novembre 2020 à 0h30 par D.M.

Le Real Madrid et le FC Barcelone continuerait de suivre les prestations de Fabian Ruiz. Mais le milieu de terrain verrait son avenir s’écrire au Napoli.

Les priorités avaient été clairement définies du côté du Real Madrid. Lors du dernier mercato estival, le club espagnol avait pour objectif de mettre la main sur Kylian Mbappé, mais aussi de renouveler un milieu de terrain vieillissant. Les dirigeants du Real Madrid avaient ciblé plusieurs joueurs à l’instar de Paul Pogba (Manchester United) ou encore de Fabian Ruiz (Napoli). Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 avril dernier, le club de Zinédine Zidane était prêt à lâcher un gros billet pour tenter de recruter le milieu de terrain espagnol. Mais la crise du Covid-19 a durement touché les caisses du Real Madrid et a empêché la formation merengue de passer à l’action.

