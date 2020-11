Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Camavinga aurait une idée derrière la tête...

Publié le 18 novembre 2020 à 23h00 par D.M.

L’agent d’Eduardo Camavinga espèrerait que Rennes lui propose un nouveau contrat et ce, dans le but de contraindre les clubs intéressés à formuler une grosse offre lors du prochain mercato estival.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid apprécie énormément les qualités d’Eduardo Camavinga et aurait prévu de revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, le milieu de terrain de 18 ans devrait prendre une décision, quant à son avenir, dans les prochains mois. Mais pour l’heure, l’international français ne souhaite pas s’épancher sur le sujet. « Les clubs sur moi ? Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard (…) Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Je n'ai rien dit (rires). Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur. Est-ce que c'est mon souhait de rester ? On verra. Oui, bah oui. Je ne suis pas pressé, on a le temps encore » a déclaré Eduardo Camavinga en conférence de presse ce mercredi.

Le Real Madrid contraint de payer le prix fort pour Camavinga ?