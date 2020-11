Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l'Inter prend position pour Eriksen !

Publié le 20 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Indésirable à l'Inter Milan, Christian Eriksen serait sur les tablettes de Leonardo pour renforcer le secteur offensif du PSG. Toutefois, s'il semble avoir perdu la confiance d'Antonio Conte, le milieu danois a reçu le soutien de Romelu Lukaku, son coéquipier chez les Nerazzurri.

Arrivé l'hiver dernier, Christian Eriksen n'est jamais parvenu à s'imposer à l'Inter Milan. Sous les ordres d'Antonio Conte, l'international danois a peu à peu perdu sa place de titulaire, et serait même sur le départ dès le prochain mercato hivernal. Leonardo souhaiterait sauter sur l'occasion pour renforcer le secteur offensif du PSG. Récemment interrogé sur son avenir, le milieu de 28 ans a confié : « Pour l’instant, je me concentre sur le football joué. Nous verrons si quelque chose se passera ou non lorsque la fenêtre du marché s’ouvrira. Mais, pour autant que je sache, je serai à l’Inter même après l’hiver. Ensuite, je dois décider avec le club » . Alors que la possibilité d'un échange avec Leandro Paredes a émergée en interne afin de faire baisser le prix du transfert, Chrisitan Eriksen a reçu le soutien de Romelu Lukaku...

« S'il apprenait l'italien, je suis sûr que ce serait plus facile pour lui »