Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria… Leonardo va tenter le tout pour le tout !

Publié le 20 novembre 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que bon nombre de joueurs du PSG voient leur contrat s’approcher de leur date d’expiration, le club de la capitale aurait la ferme intention de prolonger l’ensemble de ses hommes. Seulement voilà, la tâche des Parisiens dans cette optique s’annonce tout sauf aisée.

Une fois encore, le PSG se trouve dans l’embarras concernant la gestion de ses joueurs en fin de contrat. Et pour cause, Angel Di Maria, Juan Bernat ainsi que Julian Draxler verront leur contrat respectif s’achever en juin prochain, chose qui pourrait les conduire à s’en aller librement dans quelques mois. Dans le même temps, le club de la capitale a la ferme intention de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, qui seront libres en juin 2022, même si aucune offre concrète ne leur a encore été transmise comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Bref, le planning de Leonardo s’annonce chargé au cours des mois à venir, et ce d’autant plus que le PSG aurait l’intention de conserver l’ensemble de ses joueurs.

Le PSG veut conserver tous ses joueurs, mais…