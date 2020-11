Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à toutes les folies pour Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, le club de la capitale saurait d’ores et déjà quelle offre salariale il transmettra au Français afin de le convaincre de rejoindre ses rangs.

Arrivé au PSG en août 2017, Kylian Mbappé pourrait être en train de disputer sa dernière saison avec le club de la capitale française. Et pour cause, annoncé sur ses traces depuis plusieurs années, le Real Madrid se verra offrir une occasion en or de le recruter l’été prochain si l’ancien joueur de l’AS Monaco ne prolonge pas son contrat d’ici juin prochain. Celui-ci expire en 2022, chose qui ne pourrait laisser d’autres choix au PSG que de le vendre faute de prolongation à ce moment là, sous peine de le voir partir libre un an plus tard. Et conscient de l’opportunité de recruter Kylian Mbappé lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid aurait d’ores et déjà réfléchi à une offre salariale à même de convaincre le Champion du Monde 2018 de venir garnir son effectif.

Le Real Madrid prêt à gonfler le salaire de Kylian Mbappé ?