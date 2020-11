Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Mbappé… Leonardo a évité un gros casse-tête cet été !

Publié le 20 novembre 2020 à 16h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid en vue de la fenêtre estivale des transferts 2021, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà pu faire l’objet d’une offre de la part des Madrilènes cet été.

Depuis son arrivée au PSG en août 2017, Kylian Mbappé n’a de cesse d’être annoncé sur les tablettes du Real Madrid. Tombé sous le charme de l’attaquant français du temps où il évoluait à l’AS Monaco, le club de la capitale espagnole rêverait de l’attirer dans ses rangs afin d’en faire la tête de gondole de son projet pour les prochaines années. Et à deux ans de la fin de son contrat au PSG, celui-ci expirant en juin 2022, le mercato estival 2021 pourrait être l’occasion idéale pour le Real Madrid pour enfin réussir à arracher la signature de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ne regretterait pas de ne pas avoir recruté cet été