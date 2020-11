Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout prévu pour Neymar et Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont au cœur de toutes les attentions. Leur prolongation revêt un enjeu majeur pour le PSG et Leonardo l'a bien compris puisqu'il a établi une stratégie pour boucler ces deux dossiers cruciaux.

Leonardo est attendu au tournant et il le sait. Le directeur sportif du PSG a parfaitement conscience qu'il sera scruté par sa direction concernant les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Et pour cause, leurs contrats prennent fin en juin 2022. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait ainsi Leonardo ces derniers jours. D'ailleurs, comme le10sport.com le révélait en exclusivité, le PSG est en contact avec le clan Neymar sans qu'aucune offre n'ait été transmise pour le moment. Et pour cause, le contexte économique est clairement défavorable et le club de la capitale doit échafauder un plan bien rodé pour réussir à prolonger ses deux stars.

Dès le mercato, le PSG a préparé les dossiers Mbappé et Neymar

Dans ses colonnes ce vendredi, L'Equipe fait d'ailleurs le point sur cette situation et révèle que Leonardo a largement anticipé le moment où il faudrait accélérer dans les négociations pour prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé. Ainsi, dès cet été, le directeur sportif du PSG a pensé son mercato dans l'optique de s'offrir une plus grande marge de manœuvre avec ses deux stars. C'est ainsi que la politique salariale a été remaniée. Pour commencer, le club de la capitale a laissé filer Thiago Silva et Edinson Cavani dont les contrats arrivaient à échéance, ce qui a permis une énorme économie sur la masse salariale puisque les deux joueurs émargeaient à plus de 1M€ par mois. D'autre part, en dehors de Mauro Icardi et Sergio Rico, dont les options d'achat ont été levées après avoir été négociées à la baisse, le PSG n'a pas déboursé d'indemnités de transfert puisque les autres renforts sont arrivés sous la forme de prêts (Florenzi, Kean et Danilo Pereira) ou libres (Letellier et Rafinha) avec en plus des salaires bien en deçà des standards habituels au PSG. Autrement dit, dès cet été, Leonardo a pensé son mercato avec en arrière plan l'idée de prolonger Neymar et Kylian Mbappé.

