Mercato - PSG : Vasilyev lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très bientôt. Selon Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l'AS Monaco, le départ de l'attaquant du PSG serait presque inévitable.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé a fait le plus grand bien au PSG depuis son arrivée. Engagé jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale, le crack de 21 ans pourrait très bientôt prendre le large. En effet, Leonardo pourrait être contraint de vendre Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival s'il ne parvient pas à le prolonger au cours de la saison. Et à en croire Vadim Vasilyev, les dés pourraient déjà être jetés en ce qui concerne le numéro 7 du PSG. Selon l'ex-vice-président de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a rempli sa mission à Paris et en France et ne va plus y faire long feu.

«On s’oriente plus vers un départ, mais rien n’est impossible»