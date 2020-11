Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait reçu un avertissement de Neymar et Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

Contraint de réaliser un mercato au rabais compte tenu du contexte sanitaire et son impact sur les finances du PSG et d'autres clubs, Leonardo aurait toutefois reçu un message clair de son vestiaire.

Le monde du football n'a pas échappé à la crise qui frappe le monde. En effet, le contexte sanitaire lié à la crise de Covid-19 a lourdement impacté les revenus des clubs qui se sont montrés beaucoup moins dépensiers cet été. Et même le PSG, qui dispose d'un actionnaire très puissant, a dû faire des économies en laissant filer notamment Edinson Cavani et Thiago Silva ce qui a permis un allégement drastique de la masse salariale. Cependant, les nombreux départs n'ont pas tous été compensés malgré les arrivées en toute fin de mercato de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha.

Les cadres du PSG inquiets du mercato ?