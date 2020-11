Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 44M€ dans les tuyaux pour Paredes ?

Publié le 21 novembre 2020 à 7h15 par A.D.

Le PSG et l'Inter pourraient échanger Leandro Paredes et Christian Eriksen au mois de janvier. Dans le cas où cette opération venait à se concrétiser, les Nerazzurri devraient offrir un contrat de 7M€ nets annuels minimum au milieu de terrain argentin. Grâce au nouveau décret sur la fiscalité italienne, l'opération Paredes devrait couter environ 44M€ au total à Antonio Conte.

Peu satisfait de Christian Eriksen, Antonio Conte pourrait accepter de s'en séparer dès le prochain mercato hivernal. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, Leonardo aurait coché le nom de Christian Eriksen depuis la dernière fenêtre de transferts, et verrait d'un bon oeil son arrivée à Paris. Alors qu'Antonio Conte en pincerait pour Leandro Paredes, le PSG et l'Inter pourraient négocier un échange entre l'Argentin et Christian Eriksen. Mais combien couterait une telle opération aux Nerazzurri ?

L'Inter prêt à mettre 44M€ sur la table pour Paredes ?