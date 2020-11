Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola n’y changera rien dans ce dossier du Barça !

Publié le 21 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis le dernier mercato estival, le FC Barcelone est sur les traces d’Eric Garcia. Un intérêt réciproque et ce n’est visiblement pas la récente prolongation de Pep Guardiola qui devrait faire changer les choses.

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia avait préféré rejoindre Manchester City en 2017. Alors qu’il s’est désormais révélé sous le maillot des Citizens, l’Espagnol souhaite maintenant faire son retour en Catalogne. « Selon mes informations, il est comme un fou pour venir », a lâché Victor Font, candidat à la présidence du Barça, à propos des intentions de Garcia. Si le transfert n’a pas pu se faire, les Blaugrana souhaiteraient revenir à la charge en janvier, à moins qu’ils n’attendent l’été prochain, quand le contrat du défenseur central expirera à Manchester City.

Entre Guardiola et le Barça, Eric Garcia a choisi

Entre Manchester City et Eric Garcia, le divorce approcherait donc. Et visiblement, il n’y aurait pas de machine arrière possible. Même Pep Guardiola ne pourrait pas inverser cela. En effet, comme l’a révélé Josep Capdevilla, journaliste espagnol, la récente prolongation de l’entraîneur des Citizens, désormais engagé jusqu’en 2023, ne changerait en rien les idées d’Eric Garcia. Pour ce dernier, il n'y a aurait qu’une seule solution : retourner au FC Barcelone.