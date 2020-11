Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola justifie son choix fort pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2020 à 15h45 par A.D.

Avant que Pep Guardiola ne prolonge son contrat avec Manchester City, le PSG aurait tenté de lui faire les yeux doux. Alors qu'il vient de parapher un nouveau contrat avec les Citizens, le coach espagnol a expliqué son choix.

Pep Guardiola aurait pu quitter Manchester City le 30 juin 2021. Avant de parapher un tout nouveau contrat avec les Citizens , le coach espagnol aurait été approché par plusieurs écuries européennes. Selon les dernières indiscrétions de Guillem Balague, divulguées sur les ondes de la BBC , le PSG et la Juventus, entre autres, auraient approché Pep Guardiola et lui auraient même transmis des offres. « Il y a eu des offres de la Juventus, de Paris Saint-Germain et d'autres, mais il est content. Il s'amuse, il est entouré pars des gens en qui il a confiance, il contrôle les décisions sportives et il est heureux que rien de ce qui se passe dans les vestiaires ne sorte dans la presse, ce qui arrivait au Bayern et à Barcelone. Nous savions tous que Manchester City avait mis une proposition sur la table - nous ne savions pas quelle en serait la durée - et City n'allait pas lui mettre la moindre pression » , a confié le journaliste. Et ces informations ont été confirmées par The Times dans la foulée. En effet, le PSG, la Juventus et d'autres écuries européennes auraient tenté de s'offrir Pep Guardiola, mais ce dernier n'aurait jamais pensé à quitter Manchester City. Interrogé en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach des Citizens a d'ailleurs justifié sa prolongation avec le club mancunien.

«L'une des principales choses a été mes conversations avec Khaldoon»