Mercato - PSG : Le Qatar avait un plan colossal pour remplacer Tuchel !

Publié le 20 novembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Le contrat de Thomas Tuchel prenant fin en juin prochain, le PSG se prépare à sa succession. Ces dernières semaines, de nombreux circulent, mais c'est bien avec Pep Guardiola que les Parisiens ont tenté un énorme coup pour remplacer l'Allemand.

La quête d'un nouvel entraîneur pourrait rapidement devenir l'un des enjeux majeurs pour Leonardo. Et pour cause, le contrat de Thomas Tuchel prend fin en juin prochain, et compte tenu de la relation entre les deux, une prolongation semble inenvisageable. Sans la crise sanitaire et son impact sur les finances des clubs, le technicien allemand aurait peut-être même déjà été démis de ses fonctions. Mais le coût de son licenciement rend quasiment impossible une telle dépense. Par conséquent, Thomas Tuchel devrait conserver son poste au moins jusqu'à la fin de la saison. Pour le prochain exercice, la donne est toutefois différente et plusieurs noms circulent pour s'installer sur le banc du PSG à l'image de Massimiliano Allegri ou encore Mauricio Pochettino. Toutefois, il semblerait que les Parisiens aient tenté un coup bien plus important.

Le PSG a tenté le coup pour Guardiola...

En effet, sur les ondes de la BBC , Guillem Balague a confié que le PSG avait tenté le coup Pep Guardiola avant qu'il ne prolonge son contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2023. « Il y a eu des offres de la Juventus, de Paris Saint-Germain et d'autres, mais il est content. Il s'amuse, il est entouré pars des gens en qui il a confiance, il contrôle les décisions sportives et il est heureux que rien de ce qui se passe dans les vestiaires ne sorte dans la presse, ce qui arrivait au Bayern et à Barcelone. Nous savions tous que Manchester City avait mis une proposition sur la table - nous ne savions pas quelle en serait la durée - et City n'allait pas lui mettre la moindre pression », assure le journaliste espagnol qui suit la carrière de Pep Guardiola depuis de nombreuses saisons.

... qui n'a jamais envisagé un départ