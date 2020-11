Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri attend un faux pas de Tuchel !

Publié le 15 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Favori de Leonardo, Massimiliano Allegri semble lorgner avec envie le poste d’entraineur du Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel serait en danger.

Le visage actuel du Paris Saint-Germain, pourrait ne pas être le même que celui de la saison prochaine. Plusieurs cadres sont en effet en fin de contrat, comme Angel Di Maria, ou alors susceptibles de partir, comme Neymar ou encore Kylian Mbappé. Mais le gros point d’interrogation n’est autre que l’identité de l’entraineur du PSG ! Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel est plus critiqué que jamais. Téléfoot La Chaine a assuré que rien n’aurait encore été préparé pour un changement de coach au PSG, mais Leonardo semble avoir ses propres plans. Nous vous révélions en décembre dernier que le directeur sportif du PSG a noué un premier contact avec Massimiliano Allegri et, depuis, cette piste se confirme comme une des options les plus concrètes pour remplacer Tuchel.

Allegri prêt à remplacer Tuchel à tout moment ?

Ce dimanche, Tuttosport explique que l’ombre de Massimiliano Allegri planerait au-dessus de plusieurs bancs européens, dont celui du Paris Saint-Germain. Cela fera bientôt un an et demi qu’il a quitté les terrain et l’ancien de la Juventus semble sérieusement commencer à s’impatienter. D’après les informations de Tuttosport il aurait été tout proche de l’Inter lors du dernier mercato, mais depuis il n’aurait pas vraiment été approché par un autre club. Ainsi, Allegri observerait d’un œil particulièrement attentif la situation de Thomas Tuchel, prêt à reprendre sa place au PSG au moindre faux pas.

Leonardo l’attend au PSG !