Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un coup magistral avec Guardiola !

Publié le 20 novembre 2020 à 10h45 par A.M.

Avant qu'il ne prolonge son contrat à Manchester City, Pep Guardiola a reçu plusieurs offres pour quitter le club anglais, notamment de la part du PSG et de la Juventus.

Le contrat de Thomas Tuchel prenant fin en juin prochain, le PSG prospecte sur le marché des entraîneurs dans l'optique de dénicher un successeur au technicien allemand. Dans cette optique, les noms de Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et Thiago Motta reviennent avec insistance puisqu'ils présentent l'avantage d'être libres de tout contrat. Cependant, un autre entraîneur de renom aurait pu se retrouver sur le marché dans les prochains mois, à savoir Pep Guardiola. Cependant, l'ancien coach du FC Barcelone a finalement prolongé son bail avec Manchester City. Désormais lié aux Citizens jusqu'en 2023, l'Espagnol a sécurisé son avenir sur le banc du club anglais, mais avant cela, plusieurs clubs ont tenté le coup, à l'image du PSG.

Le PSG a tenté le coup pour Guardiola