Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain garde la cote sur le marché !

Publié le 20 novembre 2020 à 9h45 par Th.B.

Intéressant pourtant plusieurs clubs de Ligue 1 dont le FC Nantes, Valère Germain ne devrait pas quitter l’OM avant la fin de la saison.

Valère Germain est à l’OM depuis l’été 2017 et son titre de champion raflé à l’AS Monaco. Néanmoins, l’attaquant français qui est aujourd’hui âgé de 30 ans, n’est jamais parvenu à s’imposer dans la durée à l’Olympique de Marseille. Que ce soit avec Kostas Mitroglou et maintenant avec Dario Benedetto, Germain fait pour la plupart du temps office de doublure. André Villas-Boas l’utilise d’ailleurs comme un attaquant latéral. Bien que son temps de jeu ne fut pas important la saison passée, Valère Germain a pris la décision de passer l’été à Marseille et d’entrer dans l’ultime année de son contrat à l’OM. Son départ en juin prochain semblerait presque déjà bouclé.

Des clubs intéressés, mais un départ programmé que pour juin