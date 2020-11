Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas le droit à l’erreur pour Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé semble se préciser, le PSG garderait espoir et noterait même des discussions constructives pour sa pépite. Mais le club saurait à quel point le Real Madrid et les cadors anglais seraient dangereux.

Lors d’un live Facebook organisé sur la page officielle du PSG, Leonardo révélait la semaine dernière que la prolongation de Kylian Mbappé était l’un des dossiers chauds du Paris Saint-Germain. Cependant, selon la presse étrangère, son départ serait déjà programmé pour l’été prochain et il aurait communiqué sa volonté à ses dirigeants selon The Sunday Times . D’après L’Équipe, le PSG se montrerait quand même optimiste pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Des échanges constructifs auraient déjà eu lieu. Du côté du champion du monde, on serait tiraillé entre rester au PSG ou se lancer un challenge ailleurs. Et le Paris Saint-Germain connaît les enjeux d’une telle opération.

Le Real et l’Angleterre pour pimenter le dossier