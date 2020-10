Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur le mercato de Valère Germain !

Publié le 24 octobre 2020 à 11h45 par La rédaction

Promis à un temps de jeu restreint à l’OM, Valère Germain n'était pas retenu lors du dernier mercato. Toutefois, l'attaquant d'André Villas-Boas avait d'autres projets pour cette saison.

Cet été, il y a eu du mouvement sur la Canebière ! Si l’OM a accueilli cinq nouveaux visages, il aurait toutefois espéré en voir partir un peu plus. Maxime Lopez et Bouna Sarr ont bien fait leurs valises, mais la plupart des joueurs annoncés sur la liste des départs n’ont pas trouvé de point de chute. C’est le cas par exemple de Kostas Mitroglou, sur lequel André Villas-Boas ne compte pas, mais aussi de Christopher Rocchia, Kevin Strootman, et Valère Germain. Poussé vers la sortie, l’ancien attaquant de Nice et de Monaco voyait les choses d'un autre œil.

Germain déterminé à s’imposer