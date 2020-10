Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une cartouche inattendue pour remplacer Benedetto ?

Publié le 24 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement en grande difficulté à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto va devoir rapidement trouver le chemin des filets. D’autant que, malgré le sort qu’il lui a réservé pour cette saison, André Villas-Boas dispose toujours de l’alternative Mitroglou pour redorer son secteur offensif.

Interrogé en conférence de presse vendredi, André Villas-Boas a lâché un aveu assez troublant sur la période de disette de Dario Benedetto qui n’a toujours pas marqué cette saison avec l’OM : « Il m'a dit : ‘Coach, je n'en peux peux je suis à sec, je dois marquer’. Je suis avec lui. A Lille Jonathan David a coûté trois fois plus cher et n'a pas marqué non plus à Lille, mais là personne ne dit rien ». En clair, Benedetto est en plein doute en ce moment, pourtant l’OM ne dispose pas d’option concrète au poste de numéro 9. Aucune, à part un joueur laissé au placard…

Pourquoi ne pas retenter Mitroglou ?