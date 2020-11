Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel répond aux propos de Leonardo sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors que son contrat prendra fin en juin prochain au PSG, Thomas Tuchel semble avoir apprécié la dernière sortie médiatique de Leonardo à son sujet. Et l’entraîneur allemand lui a répondu.

La semaine passée, au micro de PSG TV, Leonardo s’était montré très clair quant à la situation personnelle de Thomas Tuchel sur le banc du PSG : « On doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu’on n’avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde (…) De temps en temps, les échanges sont plus chauds, mais on n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne », avait indiqué le directeur sportif du PSG. Et le technicien allemand, qui semble pourtant en conflit ouvert avec Leonardo depuis maintenant plusieurs mois, semble avoir apprécié cette sortie médiatique.

« On sait comment travailler ensemble »