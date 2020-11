Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre échec pour le Qatar après Guardiola ?

Publié le 20 novembre 2020 à 17h30 par A.C.

La marge de manœuvre du Paris Saint-Germain, pour la succession de Thomas Tuchel, semble se réduire.

Certains observateurs l’assurent : sans la crise du COVID-19, Thomas Tuchel ne serait déjà plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, la situation de l’Allemand s’est grandement fragilisée ces derniers mois, en dépit de prestations plus que satisfaisantes de l’équipe en Ligue des Champions, la saison dernière. Un départ du PSG a été plusieurs fois évoqué, mais tout porte à croire que Tuchel ira jusqu’au terme de son contrat en juin prochain... à moins d’un énorme échec. D'ailleurs, Leonardo a récemment assuré ne pas chercher de nouvel entraineur. « La vérité c’est qu’on n'a jamais pensé changer Tuchel » a expliqué le directeur sportif du PSG. « On n’a jamais appelé personne. Après il y a des gens qui parlent. Car le rôle de Tuchel est envié, mais honnêtement, le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel ». Pourtant, Guillem Balague a assuré que le PSG aurait soumis une offre à Pep Guardiola, qui a finalement prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2023. En Italie, Tuttosport a de son côté dévoilé des contacts entre le PSG et Roberto Mancini, actuel sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Le Qatar veut Mancini au PSG

La piste Pep Guardiola semble bel et bien enterrée... et Roberto Mancini devrait également échapper au Paris Saint-Germain ! Ce vendredi, Tuttosport confirme que le poste d’entraineur du Paris Saint-Germain aurait bien été proposé à Mancini. L’idée viendrait du Qatar et consisterait à confier les rênes du PSG à l’actuel sélectionneur italien après l’Euro, qui se tiendra l’été prochain. Tuttosport rappelle toutefois que le contrat de Mancini court jusqu’en 2022 et, en marge de la victoire face à la Bosnie (0-2), le sélectionneur a assuré vouloir aller jusqu’au Mondial au Qatar.

Mancini pourrait prolonger avec la Squadra Azzurra