Mercato - OM : André Villas-Boas a une idée très claire pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas devrait quitter le club phocéen et son rêve est de retourner au FC Porto... en tant que président.

Dans les prochaines semaines, nul doute que l'avenir d'André Villas-Boas sera au cœur des discussions à Marseille. Et pour cause, bien qu'il ait finalement décidé de rester à l'OM malgré le départ d'Andoni Zubizarreta en mai dernier, le technicien portugais n'a pas prolongé son bail qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, la menace d'un départ est à prendre très au sérieux, d'autant plus que l'ancien entraîneur de Chelsea a un prochain très clair pour son avenir. En effet, comme le confirme Lucidio Ribeiro, agent historique au Portugal, le plan d'André Villas-Boas est de devenir président du FC Porto à moyen terme.

«Président du FC Porto, c'est un de ses objectifs et il peut y parvenir»