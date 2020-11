Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive une piste en attaque pour janvier !

Publié le 20 novembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Alors que Moise Kean s’adapte très bien au PSG en ce début de saison, les dirigeants parisiens seraient déjà tournés vers l’avenir et auraient réactivé une piste pour janvier.

Déjà présent dans les petits papiers de Leonardo lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik n’avait pas débarqué au PSG, Thomas Tuchel et les siens préférant miser sur Moise Kean comme doublure de Mauro Icardi. Très en jambes en ce début de saison, l’Italien de 20 ans a déjà inscrit 5 buts en 7 matches avec le PSG. Seulement, Moise Kean est seulement prêté par Everton pour un an et devra rejoindre le club anglais à la fin de la saison. Le PSG pourrait donc anticiper ce départ en signant Arkadiusz Milik dès janvier.

Un transfert sec d’Arkadiusz Milik au PSG ?