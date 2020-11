Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Les vérités de Julien Stéphan sur son avenir

Publié le 20 novembre 2020 à 19h20 par La rédaction

Entraîneur du Stade Rennais depuis fin 2018, Julien Stéphan est contractuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2022 et sait bien qu’il ne s’éternisera pas en Bretagne.