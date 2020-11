Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est prévu pour Mbappé et Camavinga !

Publié le 20 novembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 20 novembre 2020 à 19h41

Alors que le Real Madrid a choisi de ne pas recruter lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale espagnole aurait cette fois l’intention de frapper fort à l’été 2021. Et pour cause, les Merengue auraient tout simplement l’intention d’arracher les signatures de Kylian Mbappé et d’Eduardo Camavinga à ce moment là.

En raison de l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le Real Madrid a choisi de ne pas se montrer actif sur le marché des transferts l’été dernier dans le sens des arrivées. Ainsi, le club de la capitale s’est uniquement contenté de se séparer de certains de ses éléments (Gareth Bale, James Rodriguez, Sergio Reguilon…), et la seule arrivée dans son effectif s’est avérée être celle de Martin Odegaard, revenu d’un prêt d’un an à la Real Sociedad. Seulement voilà, si le Real Madrid ne regrette pas ce choix, il n’aurait pas la moindre intention de réitérer l’expérience l’été prochain, loin de là même ! Et pour cause, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu auraient d’ores et déjà jeté leur dévolu sur Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, deux joueurs pour lesquels ils seraient passés à l’action l’été dernier si la situation économique avait été différente, et qui arriveront tous deux à un an de la fin de leur contrat au PSG et au Stade Rennais en juin prochain s’ils ne prolongent pas d’ici là.

Le Real Madrid prêt à offrir un juteux contrat à Kylian Mbappé ?

L’attaquant français de 21 ans est annoncé de longue date comme une cible du Real Madrid. Le club de la capitale espagnole rêverait de son arrivée afin de faire de lui la tête de gondole de son projet pour les prochaines années. Comme l’explique Eurosport UK , le projet d’enrôler le numéro 7 du PSG ne daterait pas d’hier, et l’écurie madrilène serait confiante quant au fait qu’elle disposera des liquidités nécessaires pour le recruter au bon moment. Vu comme le joueur ultime au Real Madrid, celui qui donnera des frissons au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé pourrait se voir offrir une belle augmentation de ses émoluments actuels au PSG en rejoignant l’écurie espagnole. En effet, Eurosport UK explique que la Casa Blanca serait consciente du fait qu’elle devra réaliser un effort financier pour l’attirer, et elle serait justement prête à le consentir. Tandis qu’il touche actuellement près de 400.000€ par semaine, son prochain contrat devra probablement être assorti d’un salaire de 560.000€ par semaine aux yeux du média sportif britannique. Cependant, tout dépendra de la volonté de Kylian Mbappé et de sa décision de prolonger, ou non, son contrat au PSG. Comme nous vous l’avons révélé, si le club parisien souhaite le prolonger, il ne lui a pas encore formulé la moindre offre concrète pour l’instant, mais Eurosport UK insiste en tout cas sur le fait que le Paris Saint-Germain ne fera rien pour faciliter les plans du Real Madrid et s’efforcera de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son aventure au-delà de juin 2022.

Une offre de 45 M€ pour Eduardo Camavinga ?