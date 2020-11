Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez proche d'une issue ?

Publié le 20 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Vivement courtisé par le FC Barcelone, Lautaro Martinez négocie pour prolonger son contrat à l’Inter Milan. Alors que la presse italienne annonçait ce jeudi un gel des discussions, l’Argentin serait en fait proche d’un accord.

Cet été, le FC Barcelone semblait en avoir fait le successeur désigné de Luis Suarez. Mais faute de moyens suite à la pandémie, les Blaugrana n’ont pu arracher Lautaro Martinez à l’Inter Milan. L’Argentin est une pièce centrale du projet à long terme des Nerazzurri , notamment en raison du duo qu’il forme sur le front de l’attaque avec Romelu Lukaku. Le club lombard a donc ouvert des négociations pour prolonger le joueur de 23 ans. Une opération qui serait au point mort, si l’on en croît les informations de TuttoMercatoWeb ce jeudi.

L’Inter prêt à céder aux demandes de Lautaro Martinez ?