Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola affiche un improbable souhait pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 20 novembre 2020 à 16h30 par A.M.

Quelques heures après l'annonce de sa prolongation à Manchester City, Pep Guardiola s'est présenté en conférence de presse et n'a pas échappé aux questions concernant l'avenir de Lionel Messi. Mais alors que les Citizens semblent les mieux placés pour récupérer La Pulga, le technicien espagnol préfère voir son ancien joueur rester au Barça.

L'avenir de Lionel Messi s'inscrit en pointillés du côté du FC Barcelone. Et pour cause, l'international argentin, qui avait voulu quitter son club de toujours cet été, serait toujours sur le départ. Retenu contre son gré, le sextuple Ballon d'Or a vu Josep Maria Bartomeu démissionner de son poste de président, mais cela n'aurait pas totalement calmé ses velléités de départ. Le prochain président du club blaugrana aura la lourde tâche de tenter de convaincre Lionel Messi de prolonger son bail qui s'achève en juin prochain. Dès le 1er janvier, il sera d'ailleurs autorisé de négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. A ce petit jeu, Manchester City serait le grand favori pour attirer Lionel Messi qui retrouverait Pep Guardiola dans le nord de l'Angleterre.

Guardiola veut que Messi... reste au Barça !

Les rumeurs se sont d'ailleurs intensifiées ces dernières heures avec l'annonce de la prolongation de Pep Guardiola, désormais engagé jusqu'en 2023 sur le banc de Manchester City. Et pour cause, l'entraîneur espagnol est le principal atout des Citizens pour recruter Lionel Messi et le club mancunien maximise donc ses chances dans ce dossier en conservant Pep Guardiola. Finalement, il semblerait plutôt l'ancien entraîneur du Barça ait d'autres intentions. Présent en conférence de presse, l'Espagnol a effectivement affiché sa volonté de voir rester Messi en Catalogne. « Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone. J’ai une énorme gratitude envers le Barça pour ce qu’il a fait pour moi comme joueur depuis ma formation et comme entraîneur. J'adorerais, souhaiterais, je l'ai dit mille fois. J'aimerais en tant que fan de Barcelone qu'il termine sa carrière à là-bas. Je ne sais pas ce qu'il pense, pour l'instant c'est un joueur de Barcelone. Le marché des transferts est en juin », assure-t-il devant les médias.

Koeman partage l'avis de Guardiola