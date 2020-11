Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Victor Front a son plan pour Lionel Messi

Publié le 19 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Interrogé dans les médias, Victor Front a exposé entre les lignes son plan pour la prolongation de Messi. Explication.

Interrogé par Reuters, Victor Front, l’un des candidats principaux à la présidence du FC Barcelone, a pris des positions très claires au sujet de Lionel Messi : « Quand vous avez la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans votre équipe, vous devez conserver ce talent. Si Messi va chez un concurrent, nous ne trouverons pas facilement une alternative car il n'y a pas d'alternative à Messi. C'est pourquoi il est essentiel de le retenir à court terme. Mais pour nous, l'association entre Messi et le Barca est une relation stratégique et nous voulons nous assurer que nous créons les bonnes conditions pour que Messi puisse jouer un rôle dans le club même après sa retraite. Messi pourrait apporter beaucoup d'idées. Messi doit être convaincu que nous avons un projet compétitif et gagnant, et Xavi peut jouer un rôle décisif pour nous aider à le faire. La crédibilité et le savoir-faire de Xavi en matière de football sont les meilleurs arguments pour convaincre quelqu'un comme Messi. Ce sont des amis, ils se connaissent, ils se font confiance et cela va être la clé. Tous les clubs sont en crise économique (à cause de la pandémie) et chacun doit ajuster ses attentes. Ce qui est bien avec Messi, c'est qu'il aime le club comme nous tous et je suis sûr qu'il est prêt à adopter une perspective à long terme et à apporter sa contribution pour que le club puisse gérer le court terme de la meilleure façon possible. Quand vous avez quelqu'un comme Messi qui aime le club et que le club veut le conserver pendant de nombreuses années, vous avez le cadre nécessaire pour régénérer et construire une équipe gagnante ».

Un plan en deux points

Entre les lignes, on peut décoder ce que sera le plan de Victor Front pour la prolongation de Messi. Le candidat à la présidence mise d’une part sur l’arrivée d’un coach incontournable sur le banc, que ce soit Xavi ou un ticket Guardiola-Xavi, apportant le maximum de garanties sportives sur le projet, afin d’inciter l’attaquant argentin à accepter une baisse de salaire pour sa prolongation, la seule façon pour le club blaugrana de financer un nouveau contrat.