Barcelone - Clash : Après les attaques du clan Griezmann, Lionel Messi explose !

Publié le 18 novembre 2020 à 21h00 par B.C.

Alors qu'Antoine Griezmann est déjà en difficulté au FC Barcelone, son entourage a récemment jeté de l'huile sur le feu en critiquant Lionel Messi. Une sortie qui a passablement énervé l'international argentin ce mercredi soir.

Recruté à l'été 2019 par le FC Barcelone, Antoine Griezmann tarde à s'imposer en Catalogne. L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche n'a pas arrangé la situation de l'international français, et les rumeurs sur une mauvaise relation entre ce dernier et Lionel Messi se font nombreuses. D'ailleurs, dans l'entourage de Griezmann, on n'hésite pas à pointer directement du doigt l'Argentin pour justifier l'adaptation délicate de l'attaquant. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. (...) C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », assurait notamment Eric Olhats, son ancien conseiller. L'oncle du champion du monde tricolore en a d'ailleurs rajouté une couche quelques jours après dans un reportage diffusée récemment sur M6 , critiquant l'attitude de Messi et la qualité des entrainements au Barça : « Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon . »

« Je suis un peu fatigué d'être le problème de tout au club »

Une sortie qui n'a pas échappé à Lionel Messi. Alors que sa parole se fait rare depuis son départ avorté cet été, le sextuple Ballon d'Or s'est montré passablement énervé ce mercredi, à la sortie de l'aéroport, lorsque des journalistes l'ont interrogé sur les derniers propos de l'entourage d'Antoine Griezmann : « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club », a-t-il lâché. Une sortie qui risque encore de faire parler, et qui ne va pas arranger la situation de l'international français...