Barcelone - Malaise : Le vestiaire du Barça est derrière Antoine Griezmann !

Publié le 18 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive toujours. Toutefois, malgré cette situation difficile, le Français peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Durant cette trêve internationale, Antoine Griezmann a quelque peu retrouver le sourire sous le maillot de l’équipe de France. Toutefois, le champion du monde va prochainement rejouer avec le FC Barcelone et cela devrait être à nouveau compliqué pour lui. En effet, depuis 2019 et son arrivée en Catalogne, l’ancien de l’Atlético de Madrid est en grande difficulté, n’arrivant pas à trouver sa place aux côtés de Lionel Messi et compagnie. Au Barça, la situation de Griezmann fait de plus en plus parler. Si les interrogations se multiplient, dans le vestiaire blaugrana, on est toutefois au chevet du natif de Mâcon.

« Il nous apporte beaucoup »